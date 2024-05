Luxusautók, milliárdok, gyönyörű nők: így él a Forma–1 új sztárja

Sokáig úgy nézett ki, hogy Max Verstappent Miamiban sem tudja legyőzni a Forma–1 mezőnye. A holland behúzta a sprintkvalifikációt, a sprintfutamot és az időmérőt is, a futamon pedig vezetett. Ott azonban eltalált egy bóját, aminek köszönhetően minimálisan, de visszaesett a lendülete. Aztán egy baleset következtében safety car fázis miatt pedig az első helyet is elvesztette. A nagy lehetőség Lando Norris ölébe hullott, aki az újraindítást követően, hallatlan magabiztossággal szerezte meg pályafutása első F1-es győzelmét.

Lando Norris pályafutása első F1-es győzelmét szerezte Miamiban – Fotó: AFP

Kis túlzással minden szurkoló álma volt, hogy a 24 éves pilótát végre elsőként intsék le. A közkedvelt Norris 2017-ben került be a McLaren juniorprogramjába, és 2019 óta versenyez az F1-ben. Dobogón már 15-ször állt Miami előtt, nyolcszor sikerült a második helyet megcsípnie, ám eddig sose volt vele a szerencse, ami a győzelemhez kellett. Különösen fájó pont lehetett számára a 2021-es Orosz Nagydíj, ahol az esőbe torkolló futamon az élről csúszott ki az utolsó körökben. A Miami Nagydíj volt a 110. futama, Norris sokat várt az első győzelmére.

A McLaren versenyzője, amikor nem a pályán van, akkor sincs sok oka a panaszra. Jelenleg, több F1-es kollégájához hasonlóan, Monacóban él, innen utazza be a világot. Anyagi gondjai sose voltak, édesapja, Adam Norris még egy nyugdíjbiztosító igazgatói állásából szedte meg magát, azóta startupvállalkozásokba fektet be, vagyonát 200 millió fontra (89 milliárd forint) becsülik. Persze Landót sem kell félteni, a brit versenyző idén januárban hosszabbított a McLarennel, így most már évi 20 millió font (9 milliárd forint) üti a markát, amivel csak Charles Leclerc, Lewis Hamilton és Verstappen keres nála többet a mezőnyben.

Norris nagy autógyűjtő hírében áll, a The Sun szerint többek között egy 300 ezer fontot (134 millió forint) érő 765LT Spider, egy 350 ezer fontot érő (156 millió forint) Rolls-Royce Wraith és egy 1 millió fontot (447 millió forint) kóstáló McLaren Senna büszke tulajdonosa.

Lando Norris chegou no Circuito de Silverstone abordo de uma magnífica McLaren Senna. 📸 pic.twitter.com/PN4bOHcu6b — Portal McLaren Racing 🇧🇷 (@McLarenBrasilF1) July 6, 2023

A magánéletében pedig úgy néz ki, hogy szintén jóra fordulnak a dolgok. A hölgyek körében nagy népszerűségnek örvendő pilóta 2022 szeptemberében szakított a portugál modellel, Luisinha Oliveirával. Az utóbbi hetekben azonban egy másik portugál szépség, Margarida Corceiro társaságát élvezi, akivel együtt tekintette meg az idei Monte-Carlo Masters (tenisz) fináléját.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.