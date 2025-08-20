Retró kvíz, minden magyar emlékszik rá, mennyire ismered a születésnapos Népstadiont?

Többször változtatták meg a nevét, de sokan gondolunk még ma is rá Népstadionként. Az ország ikonikus arénáját éppen 72 éve, 1953. augusztus 20-án adták át. Megannyi sport, zenei és kulturális esemény helyszíne volt az aréna, amelyet azóta átkereszteltek Puskás Ferenc Stadionra, majd a helyére építették a Puskás Arénát.

Hetvenkét éve adták át a Népstadiont Fotó: Nemzeti Sport

Most következő kvízünkben 10 kérdéssel elevenítjük fel a stadion történelmét. Te vajon tudod az összes választ?