RETRO RÁDIÓ

Retró kvíz, minden magyar emlékszik rá, mennyire ismered a születésnapos Népstadiont?

Megannyi sport és popkulturális rendezvény volt az arénában. Ma 72 éve adták át a Népstadiont.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 07:45
Népstadion sport kvíz

Többször változtatták meg a nevét, de sokan gondolunk még ma is rá Népstadionként. Az ország ikonikus arénáját éppen 72 éve, 1953. augusztus 20-án adták át. Megannyi sport, zenei és kulturális esemény helyszíne volt az aréna, amelyet azóta átkereszteltek Puskás Ferenc Stadionra, majd a helyére építették a Puskás Arénát.

Népstadiont
Hetvenkét éve adták át a Népstadiont Fotó: Nemzeti Sport

Most következő kvízünkben 10 kérdéssel elevenítjük fel a stadion történelmét. Te vajon tudod az összes választ?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. A Népstadiont 1953. augusztus 20-án adták át. A nyitómeccset a Budapesti Honvéd játszotta, ki ellen?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. 1965-ben 80 ezer néző előtt adott itt történelmi koncertet az amerikai világsztár. Kiről van szó?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik focicsapat NEM volt érintett a kettős rangadókon a Népstadionban?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. 1986-ban a magyar fociválogatott 3-0-ra nyert Brazília ellen? Ki volt mieink csapatkapitánya?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. 1986-ban a Queen zenekar lépett fel a stadionban. Melyik magyar népdalt énekelte a frontember Freddie Mercury?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. 1991-ben II. János Pál pápa tartott szentmisét az arénában. Milyen nemzetiségű volt a Szentatya?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mikor lett a Népstadion neve Puskás Ferenc Stadion?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. 2004-ben Brazília 4-1-re verte a magyar fociválogatottat. Miért lett történelmi ez a meccs?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. 2019-ben adták át a Puskás Arénát. Ki volt a magyar válogatott ellenfele?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik válogatott nyert nyolcaddöntőt itt 2021-ben, a foci-Eb-n.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu