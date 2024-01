„Tiszta Nati, nagyon szép” – Odáig vannak a rajongók Berki Krisztán és Berki Mazsi tündéri kislányáért

Berki Mazsi egy ideig szinte csak magáról osztott meg tartalmakat a közösségi oldalain, az utóbbi időben azonban már egyre több betekintést enged a magánéletébe is, így nemrég például már az új szerelmét is megmutatta a nagyvilágnak.

Berki Mazsi és Berki Krisztián kislányától elolvadtak az emberek Fotó: Máté Krisztián

Berki Krisztián özvegye emellett a volt focistával közös kislányukat, Emmát is egyre többször mutatja meg a nagyközönségnek, legutóbb például egy amerikai boxklubból osztott meg közös képet, Mazsi legfrissebb fotóján pedig már azt láthatjuk, ahogy a tündéri kislány élvezi a gyönyörű vízpartot.

Elárasztották Berki Mazsi fotóját a kommentek

A fotón amellett, hogy milyen sokat nőtt már a két éves Emma, az is jól látszik, hogy édesanya mellett, elhunyt édesapjára is mennyire hasonlít. Sőt, volt olyan kommentelő, aki szerint Berki Krisztián és Hódi Pamela kislányára, Natikára is nagyon hasonlít.

„Mennyire hasonlít rád, főleg a mosolya”

„Hasonlít az apjára, szép kislány nagyon”

„Tiszta Nati, nagyon szép”

– írták mások mellett a sztármami követői a gyönyörű fotóhoz, amelyet ITT te is megnézhetsz.

