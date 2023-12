Berki Mazsi megmutatta a világnak a párját, szerelmes képen pózolnak együtt

A tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztián oldalán ismerhettük meg Berki Mazsit, aki szeretett férje halála után sem tűnt el a reflektorfényből, sőt, Magyarország egyik legnagyobb követőtáborával rendelkező influenszere lett, akinek napról napra egyre több rajongója van – pedig volt időszak, mikor támadások céltáblája volt.

Berki Mazsira újra rátalált a szerelem / Fotó: Máté Krisztián

Berki Mazsi a férje elvesztése óta leginkább a közös kislányukra koncentrál a rengeteg különböző projektje mellett, de közben a szívét is meghódították, ugyanis párra lelt, ráadásul úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon boldogok együtt – ezt igazolja most a híresség legújabb posztja is, amiben együtt pózol a szerelmével.

Berki Mazsi képén az látható, ahogy önfeledten, boldogan mosolyog, miközben a párja hátulról átöleli őt, fogja a kezeit és puszit ad neki – érezni, hogy valóban egy hullámhosszon vannak, és nagyon jól érzik magukat egymás társaságában.

A kommentelők osztoztak Berki Mazsi örömében, rengetegen írták, hogy nagyon jó így látni őt, és egyenesen ragyog, rég tűnt ennyire kiegyensúlyozottnak és vidámnak – vagyis ezek alapján végre megtalálta a helyét, és újra teljes életet élhet a szíve választottja mellett.

Akit érdekel, az ide kattintva tekintheti meg a romantikus felvételt Berki Mazsiról és a szerelméről, akik valóban nagyon boldognak tűnnek a képen.