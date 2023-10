Durván beszóltak Berki Mazsinak, kiakadt az anyuka

Berki Mazsit már akkor is sokan bántották a közösségi médiában, amikor először tűnt fel Berki Krisztián mellett, a férfi halálát követően pedig még inkább elszabadultak az indulatok. Egyeseket zavart, hogy a gyászt sajátos módon élte meg, majd miután kiderült, hogy időközben új párt talált, sokan teljesen elfordultak tőle. Holott Mazsi csak szeretné élni az életét, boldogan, a kislányával és Zoltánnal...

Mazsit már nem hatják meg a beszólogatások! (Fotó: Máté Krisztián)

"Hülye p***a" - közölte egy internetező Mazsival, aki a barátnőjét szerette volna promózni a követőinek - szúrta ki a Ripost. Berki özvegye mindezt Instagram-sztoriban tette, amely kapcsán nem derült ki, hogy pontosan mi volt a kritizáló problémája. A rövid üzenet Mazsi figyelmét sem kerülte el...

„Imádom ezeket az üzeneteket! Ilyenkor te boldogabb vagy, hogy ezt leírtad? Tanulj még, nehogy te is erre a sorsra juss!" – olvasható Mazsi Instagram-oldalán, aki még egy mosolygós arcot is mellékelt a válaszüzenetéhez. Feltehetően ez a címzetthez is eljuthatott, ám, hogy újabb reakció érkezett-e rá, azt nem tudjuk.