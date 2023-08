Mi történt Berki Mazsival? Teljesen felismerhetetlen az új képén - Fotó!

Berki Renáta megújította a külsejét. Úgy tűnik, az özvegy megunta, hogy évek óta ugyanolyan árnyalatban pompázik a haja, ezért most kipróbálta, hogy milyen lenne, ha szőke fürtöket varázsolna magának. Erre még rásegített a nap érintése is, amitől még világosabb árnyalatú a hajkoronája, és meg is kapjuk az új Mazsit, aki szinte ragyog.

Mazsinak alapvetően sötét barna hajkoronája volt, ám ez most megváltozott /Fotó: Máté Krisztián

Sok hozzászóló szerint felismerhetetlen lett így az anyuka, mások szerint fiatalabbnak tűnik a változtatástól. A hozzászólók helyett azonban döntsétek el ti, hogy mit gondoltok az új külsőről, ide kattintva tudjátok megtekinteni a képet.

Sunkissed hair. Egy kicsit másképp. Többen szemfülesek voltatok és észre vettétek, hogy világosabb lett a hajam. Bizony jó volt a szemetek és egy kis változás történt a hajam színét illetően. Nyáron mindig kiszívja a nap a hajamat és ilyenkor mindig sokkal világosabb, mint az őszi vagy téli időszakban. Most viszont ,,szőke" lettem. Nektek hogy tetszik?

- írta képéhez az édesanya.