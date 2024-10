50 éves lett Joaquin Phoenix, a Joker sztárja

Ma ünnepli 50. születésnapját Joaquin Phoenix, a Joker sztárja. A színész Puerto Rico-i származású, aki a pályafutását televíziós sorozatokban kezdte bátyjával, Riverrel és húgával, Summerrel. Első jelentősebb szerepét az 1986-ban az Űrtábor című filmben kapta, ebben az időszakban Leaf Phoenix néven színészkedett, később visszatért születési nevéhez.

Joaquin Phoenix a Gladiátor című filmben lett ismert (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

A 2000-es Gladiátor című filmben nyújtott alakítása hozta meg a hírnevet, amiért az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia Oscar-díjra is jelölte. Később Johnny Cash megformálásáért, valamint The Master-ben nyújtott teljesítményéért további két Oscar-jelölést kapott. Végül negyedik jelölését díjra is váltotta, amit 2019-es Jokerben nyújtott játékáért kapott. A szerepéért ráadásul több, mint 23 kilogrammot fogyott.

Joaquin Phoenix szülei misszionárusok voltak

Bár a színész Puerto Rico-ban született, a családja Kaliforniából származik. Szülei házasságuk után csatlakoztak egy vallási felekezethez és Dél-Amerikába költöztek. Joaquin még csak hároméves volt, amikor visszaköltöztek az államokba, a család ekkor vette fel a Phoenix vezetéknevet, ami a főnixre utal. A színész 2000-es évek elején önként vetette alá magát rehabilitációs kezelésnek túlzott alkohol fogyasztása miatt. Több kollégájával is baráti kapcsolatot ápol, mint Casey Affleckkel, aki egyben sógora, mert Joaquin testvérét, Summert vette feleségül. 2019-ben eljegyezte Rooney Mara-t, akivel közösen nevelik 2020-ban született kisfiúkat, akit korán elhunyt bátyjáról, Riverről neveztek el.