"Nagy lehetőség volt, hogy megmutassam magam egyedül” - Kilépett édesanyja árnyékából Hunyadi Donatella

Hunyadi Donatella mondhatni beleszületett a médiába, ám ez azzal is járt, hogy inkább Kiszel Tünde lányaként emlegették, mintsem Donatellaként. A fiatal lány érthető módon szeretett volna kitörni imádott édesanyja árnyékából, s erre tökéletes lehetőség volt számára a Dancing with the Stars. Bár igaz, ő azt vallja, hogy a különválás már évekkel korábban megtörtént, de a „nagyközönség” csak a táncos showban ismerte meg igazán.

Hunyadi Donatella úgy érzi, sikerült kilépnie édesanyja árnyékából (Fotó: Szabolcs László)

Hunyadi Donatella: Nagy lehetőség volt

Kevesen tudjál, de Donatellának már kamaszként elkezdődött modellkarrierje, majd leérettségizett és végül felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol nemrég szerezte meg diplomáját. Elismert énekesnőként tartják számon, ráadásul jótékonysági eseményeken is mindig feltűnik. Kijelenthetjük hát, hogy a fiatal lány már évek óta nem anyukája árnyékában él.

Már egy bizonyos szempontból megtörtént, hogy leváltam anyukámról, sok-sok évvel ezelőtt. De tavaly, a Dancing with the Stars műsora nagy lehetőség volt arra, hogy megmutassam magam egyedül.

„A harmadik adásban pedig pont édesanyámnak táncoltam, és annak is az volt az üzenete, hogy aki szereti az anyukáját, és fontos számára, az érezze át a pillanatot, és ne azt lássák, hogy Kiszel Tünde lánya táncol, hanem Hunyadi Donatella táncol az anyukájának. Úgy gondolom, ez sikerült, és nagyon büszke is vagyok arra a pillanatra, mert sokan úgy említik, mint a magyar televíziózás egyik legemlékezetesebb pillanata” - mondta lapunknak az énekesnő.