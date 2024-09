Hunyadi Donatella: Az a küldetésem, hogy megvédjem az édesanyámat

Hunyadi Donatella a Dancing With The Stars című TV2-es műsorban vált országosan ismertté. Igaz, már előtte is mindenki tudta, hogy van Kiszel Tündének egy gyönyörű, okos és tehetséges gyermeke, de arról, hogy Donatella valójában milyen személyiség, csak a táncos műsor alatt adott interjúi kapcsán kaphattunk képet. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a fiatal hölgy sokak számára volt kellemes meglepetés. Az édesanyja, Kiszel Tünde felemás megítélése miatt ugyanis sokan gondolták azt, hogy a tévés személyiség gyermeke sem lesz (nem is lehet) mindenkinek szimpatikus. Donatella azonban egy csapásra elrabolta az ország szívét.

Hunyadi Donatella Instagram-oldalán arról is beszámolt, hogy a Dancing with the Stars idei évadában is feltűnik (Fotó: Szabolcs László)

Hunyadi Donatella az édesanyja árnyékában

A most 23 éves, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott fiatal nő már azt is pontosan tudja, hogy mire szeretné használni ezt a semmiből jött rokonszenvet: Küldetésének érzi, hogy megértesse azokkal az emberekkel, akik nem szimpatizálnak az édesanyjával, hogy Kiszel Tünde csodálatos ember és édesanya, aki nem érdemli meg azt a rengeteg negatív kritikát, amit kap. Donatella a napokban Ábel Anita Egy ritmusban című podcastjének vendége volt Járai Kíra és dr. Agócs Gabriella társaságában, ahol a családalapításról beszélgettek. Itt jött szóba a fiatal nő sorsa, illetve az édesanyjával és a médiával való viszonya, amiről így beszélt:

Sokkal erősebb embernek gondolom magam, mint az édesanyám volt. Most 23 éves fejjel azt érzem, hogy bár lehet, hogy még nem jutott feldolgozásra minden egyes impulzus, amit az édesanyám miatt kaptam kiskorom óta, viszont egyre jobban sikerül... Anyu nagyon jó burkot tudott alakított ki körénk, amiben csak ketten voltunk

— mondta Donatella, aki hozzá tette:

Az a küldetésem az életben, hogy őt megvédjem és ezáltal vissza adjam neki azt, amit tőle kaptam.

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: