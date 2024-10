Ha nincs pénz, nincs tovább? Kiderült, Meghan ezért manipulálja Harry herceget

Egy névtelensége megőrzését kérő forrás kitálalt arról, milyen is valójában Meghan Markle. Harry herceg felesége 2018-ban csatlakozott a brit királyi családhoz, de állítólag kezdetben nehezen viselte a kötelességekkel járó hivatalos eseményeket.

Romokban lehet Meghan és Harry házassága. / Fotó: Anadolu via AFP

Meghan a hírek szerint nem igazán értette a királyi család bizonyos kötelességeinek értelmét, például a közönségi sétákat, amikor sok idegennel kellett csevegni és kezet fogni. Egy alkalommal még panaszkodott is amiatt, hogy ezért nem kap fizetést - árulta el egy névtelenséget kérő informátorra hivatkozva Valentine Low királyi életrajzíró.

Mióta Meghan és Harry mintegy kivált a királyi családból, azóta főleg saját márkájukra és karrierjükre fókuszálnak, igyekezve javítani megítélésükön. Ezen az úton azonban nem haladnak túl jól, a házaspár a korábbi sárdobálásai miatt nem örvend nagy népszerűségnek. Meghanról emellett többször is felröppent a pletyka, hogy kiállhatatlan személyisége van. Korábbi dolgozói is kitálaltak, akik szerint az édesanya jellemzően maga sem tudja mit akar, mégis minden felett imádja átvenni az irányítást. Sokan úgy vélik, Harry herceget is manipulálta, aki végül az ő befolyása miatt hagyta el családját.

Ugyanakkor az is felmerült, hogy már Harry is átlát a helyzeten, ami váláshoz vezethet. A hírek szerint egyre távolabb kerülnek egymástól, erre utal az is, hogy egy ideje már ritkán látni együtt őket, minden hivatalos és nem hivatalos eseményen hol az egyik, hol a másik fél jelenik meg. A szakértők biztosak benne, hogy hamarosan bejelentik, vége a kapcsolatuknak.