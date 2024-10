Itt a vége Harry és Meghan házasságának? A szakértő már azt is tudja, ki hagyja ott a másikat

Néhány éve még minden más volt Meghan Markle és Harry herceg életében. Azt hitték, ha majd elköltöznek a királyi családtól, minden megváltozik és boldogok lehetnek. Ehelyett nem csak a családot sikerült magukra haragítaniuk, de az emberek bizalmát és szimpátiáját is elvesztették. A nehéz időkben viszont ott voltak egymásnak, ma viszont már ez sem adatik meg nekik. A hírek szerint Harryék egyre távolabb kerülnek egymástól, hamarosan pedig a válást is bejelenthetik.

Közel a vég Harry és Meghan számára? (Fotó: Northfoto)

Egy ideje már elég ritkán látni együtt Harryt és Meghant, minden hivatalos és nem hivatalos útjukon hol az egyik, hol a másik fél jelenik meg, úgy tűnik, már alig találkoznak egymással. Az elmúlt két hónapban például Harry külön volt Meghantől és két gyermekétől, mert először New Yorkba ment, majd Londonba, ezt követően Dél-Afrikában időzött. Eközben Meghan Los Angelesben járt jótékonysági eseményeken.

A szakértők abban is biztosak, hogy ki fogja meghozni az végső döntést és mondja ki: vége a kapcsolatuknak.

Köztudott, hogy Meghan már sok barátját és ismerősét lökte el magától. Hugo Vickers királyi szakértő most úgy véli, hamarosan eljön az idő, amikor Meghan úgy gondolja majd, hogy nincs többé szüksége Harryre – és véget vet a házasságának. A bennfentes állítása szerint ennek az az oka, hogy a hercegnő szokása megszakítani a kapcsolatait a szeretteivel. Ide tartozik a saját apja, az első férje és a legjobb barátja is, a királyi családról nem is beszélve.

Ki lesz a következő a sorban? Azt hiszem, elkerülhetetlenül Harry herceg. Eljön az idő, amikor azt gondolja, hogy többé már nincs szüksége rá, nem veszi hasznát és akkor szakít vele. Könnyen lehet, hogy úgy fogja beállítani, mintha Harry lenne a hibás mindenért, és ugyanolyan rosszul bánt Meghannel, mint a többiek.

A szakértő úgy véli, ha mindenáron a népszerűség és a pénz hajszolása helyett a herceg olyan ügyekkel foglalkozna, amelyek közel állnak a szívéhez, újra elnyerhetné az emberek bizalmát. Bár felesége vette rá sok mindenre a bizonytalan Harryt, ő is „bűnrészes” volt ezekben – írja a Mirror.