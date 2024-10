Az Exatlon sztárja megmutatta: ilyen az élet a kisfiával

Kőnig Anna az Exatlon Hungary 3. évadában szerepelt, a Kihívók csapatában, ahol végül a harmadik helyet sikerült megszereznie. És bár a csinos sportoló életében ma is fontos szerepet játszik a sport, ez most kissé háttérbe szorult, hiszen egy évvel ezelőtt hozzáment szerelméhez, Alexhez, idén szeptemberben pedig megszületett első közös gyermekük. Az újdonsült anyuka ugyan igyekszik óvni a magánéletét, de a TikTok-oldalán most mégis enged egy kis betekintést a mindennapjaikba.

Újabb Exatlon szereplő lett édesanya, Kőnig Anna terhessége után, most az anyaságról készít őszinte videókat (Fotó: TV2)

Anna számára a legnagyobb boldogságot mostanában természetesen a kisfia jelenti, de igyekszik megmutatni az anyasággal járó olyan apróságokat is, mint hogy mekkora örömöt okozhat egy fésülködés vagy, hogy néha nem éppen úgy alakulnak az étkezések, ahogy azt tervezi.

A kisfiunk 3-4 óránként ébredezik mostanában éjszaka, de ma szerencsére 5-kor még visszaaludt, és 8-kor kelt, én pedig 7-kor, így kicsit össze tudtam kapni a magamat ebben az egy órában. Volt időm az arcápolásra és a hajamat is megfésültem, így úgy éreztem, hogy egy teljesen új emberként indíthatom a napot. Illetve, amíg alvás volt csináltam magamnak egy gyors reggelit is, de amint leültem megenni, azonnal felébredt, úgyhogy végül közösen fogyasztottuk el a reggelinket. De egyre ügyesebb vagyok az egykezes evéstechnikában

– mesélte nevetve Kőnig Anna TikTokon.

Kőnig Anna párja, Alex mindenben segíti kedvesét, így a lehető legboldogabban telnek a mindennapjaik (Fotó: TV2)

Az Exatlon Kihívója kénytelen lemondani a sportcipőiről

A szüléssel és az anyasággal járnak olyan nehézségek is, amikre sokszor nem is gondolnánk, így van ezzel Anna is, aki most szembesült egy komoly problémával, ami miatt szeretett sportcipőiről is le kell mondania egy időre, akár csak az edzésről: