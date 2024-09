Tóth Gabi betekintést engedett a kulisszák mögé – így készül a Dancingre – Fotó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Tóth Gabi nemcsak a Sztárban Sztár All Stars, de a Dancing with the Stars műsorában is egyszerre próbál helytállni. Rajongói persze egyből félteni kezdték, nehogy a túl sok hajtás miatt kiégjen az énekesnő. Ám eddig úgy tűnik, hogy minden rendben Tóth Gabival, aki egyenesen élvezi a pörgést.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

Közöségi oldalán nemrég betekintést engedett a táncpróbájába, ezzel feltárva a nyilvánosság előtt, miként készül a Dancing with the Stars megmérettetésére szerelmével az oldalán. A két képen Gabi széles mosollyal és bomba formában látható, és még egy szerelmes, forró ölelés is belefért a sűrű menetrendbe.

„Nem lazsálunk! Mennek a próbák ezerrel a Dancingre @dancingtv2 Holnap pedig Sztárban Sztár All Stars-próbám lesz :) szombaton ugyanis @loreenofficial-t fogom alakítani! Imádom ezt az időszakot!” – írta bejegyzésében Tóth Gabi.