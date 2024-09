Tóth Gabi elárulta, hogy tudja megcsinálni a Sztárban Sztárt és a Dancinget is

Rengeteg rajongó boldogan, ám némi aggódással a szívében fogadta a hírt, hogy kedvence, Tóth Gabi nem csak a Sztárban Sztár All Stars, de a Dancing With The Stars műsorát is erősíti. Az énekesnő elképesztő teljesítményt nyújt más előadók bőrébe bújva, a táncos műsorban pedig szerelmével, Papp Máté Bencével lép majd fel, ami minden bizonnyal ösztönzően hat rá. Ám mégis két élő show-műsorról van szó, amire hétről hétre komolyan kell készülni, ez pedig igencsak megterhelően hangzik.

Tóth Gabi a Sztárban Sztár All Stars vége után a Dancing With The Stars-ban is bizonyít idén a TV2-n (Fotó: TV2)

„Kérdeztétek, hogyan fogom tudni csinálni a Sztárban Sztárt is és a Dancinget is... Sztárban Sztár utolsó élő show: Október 19. Dancing első élő show Október 26. Nagyon boldog vagyok, hogy mindkét műsor versenyzője lehetek! Szorítsatok nekem és legyetek velünk Október 26-tól is! Tényleg mindenki táncol”

– írta megnyugtató válaszként Tóth Gabi az Instagram-oldalán, ahol megjegyezte: köszönik Mátéval a rengeteg gratulációt, nagyon jólesett nekik.