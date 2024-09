Suzy a kislányáról mesélt: „Szerencsés anya vagyok, csodálatos gyermekem van”

Királyvári Zsuzsanna Suzy hétről hétre a színpadon szórakoztatja népes rajongótáborát, a hétköznapokban pedig egyedülálló anyukaként neveli tizenkét éves kislányát, Zsuzsikát, s a szüleiről is gondoskodik.

Suzy bővelkedett a fellépésekben nyáron, a szezonnak pedig nincs vége. A hétköznapokban azonban anyuka üzemmódba kapcsol (Fotó: Instagram)

„A lelkemnek erre volt szüksége”

„Ezen a nyáron rengeteg koncert volt, és a szezon jelenleg is tart. Terveztem ugyan külföldi nyaralást, de ez idén nem jött össze, maradt a balatoni nyaralóm” – árulta el a Metropolnak Suzy, akinek a család az első. „Az idei nyáron Zsuzsika is volt pár általa választott táborban, nekem pedig több időm volt a szüleimmel együtt lenni. Ez most így volt jó, a lelkemnek erre volt szüksége” – vallott Suzy, akinek a családja nemrég egy cuki tacskóval is bővült.

Suzy lánya kamasz lett: „Szerencsés anya vagyok, csodálatos gyermekem van”

Időközben pedig az iskola is elkezdődött, ami a legtöbb szülőnek jó hír, hiszen a nyári felfordulás után visszaáll a megszokott napirend. Persze ez pluszfeladatokat is ró a szülőkre: edzésekre, különórákra vinni a gyerkőcöket, segíteni a házi feladatban. Suzy előbbiek táborát erősíti.

„Zsuzsika nagyon szereti az iskolát, ő már várta, velem együtt” – viccelődik az édesanya.

Jó tanuló, igazi kamasz, a maga kis világában él, én pedig jó barátnőként próbálom terelgetni mindig a helyes irányba. Szerencsés anya vagyok, csodálatos gyermekem van.

„Már csak 103 nap és karácsony”

Bár Suzy még a nyári őrület lendületében van, hamarosan elkezd hangolódni a karácsonyra. Azok közé tartozik, akiknél már december elejétől ünnepi pompában ragyog a lakás.

„Sokszor találkozom azokkal a mémekkel, amiken Kevin felhívja a figyelmet, hogy hamarosan érkezik, nekem pedig megfordul sokszor a fejemben, hogy már csak 103 nap, és karácsony” – nevetett Suzy. „Valahogyan felgyorsult a világ, így pillanatok alatt itt is lesz, de jelenleg még nem gondolkodom a dekorációban. Az biztos, hogy nem marad az utolsó pillanatra!”

– összegez az énekesnő.