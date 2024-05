Suzy várja az igazit és akár a gyermekvállalást sem zárja ki

Királyvári Zsuzsanna, vagy ahogy sokan ismerik Suzy sikeres a szakmájában, imádja a kislányát, nemrég pedig új kiskedvence lett. Már csak az a bizonyos fehér lovon ülő lovag hiányzik az életéből.

Suzy még várja, hogy a lovagja rátaláljon Fotó: Instagram

Suzy: „Hiszek a Sors kezében, egy felső hatalomban”

Nem könnyű időszakot tudhat maga mögött Suzy, ám mostanra kezd minden rendeződni körülötte. A szerelem azonban egy ideje már nem akar kopogtatni az ajtaján. A Metropolnak most elárulta, hogyan is áll a párkapcsolati kérdéshez.

A lovag kétszer körbejárja a Földet, mire ideér

– fogalmazott nevetve a mulatós énekesnő, aki egy évvel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy akár a gyermekvállalást sem zárja ki: most sincs ez másképp. Bár már van egy kislánya, Zsuzsika, aki 12 éves, mégis úgy érzi, nincs még késő a családbővítéshez.

„Továbbra is tartom, hogy ha eljön az igazi és szerető társra találok, vagy ő talál rám, akkor készen állnék arra, hogy bevállaljak egy második gyermeket. Az is tény, hogy az idő ezen a téren nem nekem dolgozik, de hiszek a Sors kezében, egy felső hatalomban, ami irányítja az életünket.”

Semmi nincs véletlenül, így ha most egyedül kell megoldanom az életünket, akkor megoldom.

„Ami késik az nem múlik, így a szerelmi-párkapcsolati téren is bizakodó vagyok a jövőt tekintve. Egyébként pedig nem fogom eltitkolni, én lennék a legboldogabb, ha a világgá kiabálhatnám végre, hogy az életembe megérkezett a nagy ő!” – fogalmazott lapunknak a 38 éves énekesnő.

„Úgy tekintek rá, mint a négylábú gyermekemre”

Egy új taggal pedig nem is olyan régen bővült a családjuk: nőstény kutyát fogadtak be Zsuzsikával.

„Zsebi egy igazi kiscsaj. Néha teljesen olyan, mintha nem is kutya lenne, bár hozzáteszem, hogy nem is tartom annak. Ő valóban családtag, úgy tekintek rá, mint a négylábú gyermekemre. Viszem magammal mindenhova, az első pillanatban ahhoz szoktattam, hogy ha úgy van, még fellépni is tudjon jönni velem. Zsuzsika is imádja, együtt neveljük a négylábú családtagot és persze ő is mindenből kiveszi a részét. Büszke vagyok rá, hogy ő is annyira imádja az állatokat, mint én.”