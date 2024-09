Mint egy igazi díva: így tündökölt Cristiano Ronaldo gyönyörű barátnője a Velencei Filmfesztiválon

Augusztus 28. és szeptember 7. között ismét megrendezték az ikonikus és világhírű Velencei Filmfesztivált, amin ismét rengeteg sztár tette tiszteletét, köztük Cristiano Ronaldo gyönyörű barátnője, Georgina Rodríguez is. A sztármami, influenszer és üzletasszony egy varázslatos, testhezsimuló ruhában mutatta meg tökéletes alakját három gyermek után is.

Georgina is tiszteletét tette Velencében. Fotó: AFP

A 30 éves szépség a vörösszőnyegen a Diva e Donna esemény miatt jelent meg a 81. velencei filmfesztiválon, ahol igazi dívaként tündökölt. Egy combig kivágott fehér sifonruhát viselt, és egy virágos nyaklánccal díszítette a ruhát, valamint egyszerű, pántos magassarkúval egészítette ki a megjelenését. A hab a tortán pedig, hogy az eseményen még át is vehette a Diva e Donna Woman of the Year díjat Soy Georgina (Én, Georgina) című dokumentumfilmjéért, amely a Netflixen látható.

Ronaldo sikeres barátnőjét látva a rajongókban ismét felmerült a kérdés: mikor kötik már össze az életüket. Vagy esetleg összekötötték-e már? Ez utóbbira a focista egy YouTube-videója alapján kezdtek el gyanakodni, amiben azt közölte:

Megiszom a kávémat, amikor elkezdem a napomat. Ez a rutinom...reggel megiszom a kávémat, beszélek a gyerekeimmel, a feleségemmel és elkezdem a napot.

Hivatalosan még azonban nem jelentettek be sem eljegyzést, sem esküvőt pedig már 2016 óta alkotnak egy párt. Georgina a focista három gyerekének a mostohaanyja, és született két közös gyerekük is. Egy kisbabájukat pedig ikerterhessége során sajnálatos módon elvesztették a szüléskor - írja a Life.hu.