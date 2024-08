Videón, ahogy az Exatlon bombázója megfogja egy bácsi kígyóját

Kocsis Alexandra, az Exatlon Hungary egykori versenyzője nemrég a festői szépségű Bali szigetén járt, ahol egy meglehetősen érdekes, mondhatni spirituális élményben volt része. A helyi legenda szerint ugyanis ha megérinted egy, a szigeten élő bácsi kígyóját, akkor minden kívánságod valóra válhat.

Az Exatlon bombázója egy kígyóval próbált szerencsét (Fotó: TV2)

A fitneszversenyző úgy érezte, miért ne tehetne egy próbát! Ellátogatott a szent templomba és a sötétben össze is találkozott a bácsival, és a szóban forgó, pikkelyes hüllővel. A szerencséjében, na és persze a legendában bízva megérintette az állat jéghideg testét, amiről videó is készült. A felvételt Alexandra a TikTokra töltötte fel.

„Amikor Balin elmész a Szent Templomba. Aztán kiderül, hogy úgy kívánhatsz, ha megfogod egy bácsi kígyóját. Na mondom, legyen, úgyis sok mindent szeretnék"

- írta Alexandra a videóhoz.

Az Exatlon sztárja nemrég elképesztő magasságból vetette ki magát

Kocsis Alexandra a jelek szerint imádja a nem mindennapi helyzeteket. A kígyós kaland előtt nem sokkal ejtőernyős tandemugrást hajtott végre, az életét pedig egy rendkívül sármos férfire bízta rá.

„Életem egyik legnagyobb élménye volt kiugrani 3500 méter magasból. Újabb bakancslistás dolog kipipálva”

– írta Instagram-oldalán a szexi szépség, aki videót is közzétett az adrenalinlöketet adó tandemugrásról, melyen jól látszik az a sármos férfi is, akire Alexandra rábízta az életét. A látványos videóhoz több beszédes hozzászólás is érkezett:

„Hát, babám, nálad nincs lehetetlen! Mindent is…”

– írta egyikük.

„Meghaltam volna!”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Imádtam én is minden percét! Én is tavaly ugrottam, és az ernyőt megengedte, hogy irányítsam. Gondolom, neked is!”

– idézte fel a látottak kapcsán saját élményét egy kommentelő.

„Biztos élmény volt, Szandikám, én biztos így nem mernék leugrani”

– szólt egy őszinte vallomás.