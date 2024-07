Kocsis Alexandra megmutatta: erre a sármos férfira bízta rá az életét

Élete egyik legnagyobb kalandjára vállalkozott Kocsis Alexandra, az Arnold Classic Bikini Fitness győztese, illetve a 2020-as Exatlon Hungary Bajnokok csapatának tagja. Rábízva az életét egy sármos férfira, 3500 méter magasból tandemugrást hajtott végre!

Kocsis Alexandra 3500 méter magasból ugrott ki egy sármos férfival a repülőből (Fotó: TV2)

„Életem egyik legnagyobb élménye volt kiugrani 3500 méter magasból. Újabb bakancslistás dolog kipipálva”

– írta Instagram-oldalán a szexi szépség, aki videót is közzétett az adrenalinlöketet adó tandemugrásról, melyen jól látszik az a sármos férfi is, akire Alexandra rábízta az életét. A látványos videóhoz több beszédes hozzászólás is érkezett:

„Hát, babám, nálad nincs lehetetlen! Mindent is…”

– írta egyikük.

„Meghaltam volna!”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Imádtam én is minden percét! Én is tavaly ugrottam, és az ernyőt megengedte, hogy irányítsam. Gondolom, neked is!”

– idézte fel a látottak kapcsán saját élményét egy kommentelő.

„Biztos élmény volt, Szandikám, én biztos így nem mernék leugrani”

– szólt egy őszinte vallomás.

„Hát ez egy nagy élmény volt, szuper bátor vagy...”

– fogalmazott egy rajongó.

Nézd meg te is Kocsis Alexandra tandemugrását a sármos férfival, akire a 3500 méteres magasságból való zuhanás/tandemernyőzés során rábízta az életét!