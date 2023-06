Sármos férfi oldalán jelentette be Curtis exe: jön a következő

Bár Curtis nagyon boldog Barnai Judit kosárlabdázó oldalán (olyannyira, hogy már lánykérésről is szó volt), mindig szeretettel és tisztelettel gondolt vissza egykori feleségére, Krisztikére. Ez persze nem is véletlen, hiszen sokat köszönhet a rapper Krisztinek: kirángatta a legsötétebb drogos időszakából, és megszülte neki gyönyörű kisfiát, Donit. Most pedig örömhírről számolt be a szépséges volt feleség.

Arról már többször is írtunk, hogy Curtis exe, Kriszti mennyire szereti kisfiát, Donikát. Amikor Kriszti és Curtis szétmentek, sok rajongó neheztelt a rapperre, és rámutattak arra, hogy hiba volt elhagyni a gyönyörű és különleges feleségét. Curtisre azóta újra rátalált a szerelem, ugyanakkor Krisztike sem unatkozik. Nagyon nagy szeretetben neveli Donit, emellett azzal foglalatoskodik, hogy tökéletesre fejlessze a testén a tetoválásokat.

Most éppen a tetoválómestere oldalán jelentkezett be, és elmondta a rajongóknak, hogy elkészült a következő tetoválás. Így hamarosan készen lesz a teljes remekmű, amellyel kapcsolatban meg is ígérte, hogy meg fogja mutatni a követőknek.

Tegnap azt mondta egy ismerősöm, hogy, »Más lányok ruhákat járnak varratni nonstop, Te meg magadat« …és tényleg. De már csak pár alkalom, és kész a hátam, amit Albival közösen álmodtunk meg. Alig várom… Amint teljesen kész, mutatom Nektek.

A fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.