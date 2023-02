Curtis kitálalt, a lánykérésről beszélt

Széki Attila egyre többször mutatja meg, hogy a kíméletlen, olykor vulgáris rapszövegek mögött egy érzékeny és kenyérre kenhető férfi rejlik. Azt szintén láthattuk, ahogyan a rapper olvadozik a kisfiától, de ez nincs másképpen a szerelmével, Barnai Judittal kapcsolatban sem. A páros egy Valentin-napi vacsoránál mutatta meg, mennyire szeretik egymást, ahol Mujahid Zoli adott nekik privát koncertet, ám valami egészen más is történt: a szemfüles újságírók kiszúrtak egy nem mindennapi gyűrűt a kosaraslány kezén.

Curtis és Judit évek óta együtt vannak. Vajon lesz-e lánykérés? Fotó: Máté Krisztián

Ámor gyűrűje?

Gyertyafény, élő zene, hatalmas csokor rózsa és apró, szívecskés díszek, mi több, csillogó ékszer a gyűrűsujjon. Ezek a romantikus kellékek mind arra utaltak, hogy itt talán valami életre szóló dolog történhetett. Rögtön körbe is ment a pletyka, miszerint Curtis eljegyezhette Judie-t. A kommentszekcióban a rajongók elhalmozták őket jókívánságaikkal, gratulációkkal. De vajon valóban megtörtént a leánykérés? A Ripost megkérdezte Curtist, mi igaz ebből, és hogy az a bizonyos gyűrű hogyan került a gyönyörű Judit kezére.

Igen, valóban Judie gyűrűje, de már eleve az övé volt! Saját gyűrű, és nem én adtam neki. Nem hiszitek, hogy éppen Valentin-napon fogom megkérni a kezét?! Nem vagyok ennyire közhelyes csávó!

– válaszolt nevetve a telefonban Curtis, helyére téve ezzel a szárnyra kelt pletykákat.

Ha most még nem is történt meg a nagy esemény, az nem azt jelenti, hogy nem fogja hamarosan eljegyezni a párját Curtis, hiszen már nem először történne meg az életben. Egészen fiatalon, huszonévesen már házas ember volt, és noha egy Las Vegasban jegyzett esküvő volt az első boldogító igenje, ezt követte még egy nem sokkal később, amikor pár évre rá megkérte akkori kedvese, Krisztike kezét. A párosnak született egy közös gyermeke, Doncsi, akit mindketten imádnak, de mégis szakításra került sor. Majd elérkezett a nagy találkozás: megannyi botrányos szakmai és magánéleti momentum és sorfordító pillanat a rapper életében, melyekből már Judie támogató társaságában tudott kilábalni, így az sem lenne meglepő, ha végül harmadszorra is elszánná magát a sztár, és romantikusan – már tudjuk –, nem a szerelmesek napján, de megkérné a kezét a kedvesének, akivel egyébként is komoly terveik vannak az életben.