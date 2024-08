Katalin ragaszkodik hozzá: a hercegi gyermekeknek is rendet kell tenniük maguk után

Katalin hercegné és Vilmos herceg - édesapjával ellentétben - nem alkalmaznak otthon egy hadseregnyi szolgálót. Windsorban csak napközben van jelen a személyzet, estére hazaküldik őket. Ennek oka, hogy Vilmos és Katalin maguk szeretnék nevelni gyermekeiket és házimunkára akarják tanítani őket.

Katalin hercegné férjével nem alkalmaz szolgálókat gyermekeik neveléséhez Fotó: Pool

Dadus helyett ők nevelnek

Vilmos herceg és Katalin hercegné nem szeretnének segítséget György és Lajos hercegek, illetve Sarolta hercegnő neveléséhez. Ennek része az is, hogy bentlakásos nevelőnő sem lakik velük házukban. Két évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy korábbi dadájuk, Maria Teresa Turrion Borrallo, aki korábban a Kensington palotában élt velük, nem költözik át Windsorba. Csakis az a személyzet tartózkodik ott, akik segítenek koordinálni mindennapi elfoglaltságaikat. De miután a gyerekek hazaérnek az iskolából, ők is magára hagyják a hercegi családot.

Szerintem nagyon meglepné az embereket, ha tudnák, mennyire hétköznapi az élet az otthonukban – mesélte egy, a hercegi párhoz közelálló forrás. – A gyerekek segítenek megteríteni az asztalt, elmosogatni, ha ettek, és rendet rakni. Nincs különleges bánásmód velük szemben.

Katalin hercegné és Vilmos két éve költözött Windsorba, ahol nem alkalmaznak szolgálókat Fotó: AFP

Katalin hercegnét betegsége sem zökkentette ki elhatározásából

Katalin rákos betegsége és lábadozása alatt sem akart több szolgálót felvenni. A walesi hercegné biztosra akart menni, hogy semmi se zavarja meg gyermekei mindennapi életét, és minden a normális kerékvágásban működjön. Ezért Györgynek, Lajosnak és Saroltának ugyanúgy kellett házimunkát végezniük, mint korábban.

„Katalin nagyon-nagyon természetes – említi egy másik forrás. – Nem engedi, hogy bárki is elszálljon a családból. Az otthon számukra egy biztonságos menedék. De ahhoz, hogy minden a lehető legsimábban menjen, elhatározta, hogy mindent úgy csinál a gyerekekkel, mintha teljesen hétköznapi életük lenne. A gyerekek ugyanúgy házimunkát végeznek, és rendet tesznek maguk után.”

Katalin hercegné és családja számára fontos a közösen töltött idő Fotó: Jonathan Brady

A család mindenben segítségükre van

A hercegné azt is szeretné elkerülni, hogy gyermekei úgy járjanak, mint az apjuk – aki gyakran vacsorázott dadáival. III. Károly király most is épp két új séfet keres a királyi háztartásba. Ezzel szemben Katalin és Vilmos herceg közösen főznek otthon. Még a kedvenc fogásaik is megvannak, mit szeretnek együtt készíteni. Ilyen például a teriyaki lazac vagy a curry. Ha pedig valamiben segítségre szorulnak, a hercegné bármikor fordulhat édesanyjához.

Katalinnak szerető, támogató családja van, akik sokat segítenek.

– tette hozzá a forrás.