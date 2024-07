Édesapja, Vilmos kiköpött mása lett György herceg

Vilmos herceg és családja a Labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjén vettek részt. Szemfüles rajongók vették észre, hogy Wales hercege és legidősebb fia egyre jobban hasonlítanak egymásra. A trónörökös és György herceg nem csak ugyanúgy öltöztek fel, de gesztusaik is ugyanolyanok.

Vilmos herceg is édesapjára ütött (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Vilmos herceg és György együtt szurkoltak

Láthatóan felfokozott hangulatban szurkolt a trónörökös és családja az Európa-bajnokság döntőjén. Mind Vilmos herceg, mind legidősebb fia, György lelkesen szorítottak az angoloknak. Ami abban is megnyilvánult, hogy mindezt ugyanolyan gesztusokkal tették. Például az apa-fia páros egyszerre kapott fejéhez is, mikor csapatuk gólt kapott a spanyoloktól, sőt még a nyakkendőjüket is egyszerre kezdték el igazgatni.

Még a járásuk is ugyanolyan

Rajongók szúrták ki, hogy György herceg – valószínűleg tudat alatt – édesapja gesztusait másolja. Nem csak az arckifejezésük, de még a járásuk is egyforma. A királyi család rajongói az X-en írták, mennyire hasonlítanak egymásra.

„György herceg teljesen ugyanúgy sétál, mint az édesapja. Vilmos herceg kicsi énje.”

Imádnivaló. György herceg úgy jár, mint az apja. Olyan, mintha Vilmos herceg kicsi énje lenne.

A rajongók igazságot akarnak Lajos hercegnek

Míg a legidősebb hercegi sarj édesapjával szurkolt a futball döntőn, addig Sarolta hercegnő édesanyjával vett részt a Wimbledoni teniszbajnokságon. Legkisebb fiúk, Lajos azonban otthonról volt kénytelen szemlélni az eseményeket. A hercegi család rajongói ezért egy vicces posztban igazságot követeltek a legkisebb hercegi csemetének, hogy ő is tölthessen időt szüleivel.