Ennyi volt: György herceg élete gyökeres fordulatot vesz

Sok szabály és protokoll létezik a brit királyi családban, mindegyik ráadásul komoly okkal. Nem adhatnak például csak úgy autogramot, vagy nem kérhetik meg csak úgy szerelmük kezét. De vannak ennél sokkal komolyabb regulák is, amelyek nemsokára György herceget is érinteni fogják. A monarchián belül ugyanis az a trónörökös, aki eléri a 12 éves kort, nem utazhat együtt a trón elsődleges várományosával többet. Vagyis György nemsokára képtelen lesz az apja társasága nélkül utazni a családi eseményeken is, főleg, ha az repülővel történik.

Habár György csak jövő júliusban lesz 12, a gondolathoz már most hozzá kell szoknia. Valószínűleg ugyanis ez olyan nehezen érinti majd őt is, mint ahogy Vilmost érintette, amikor 12 lett. Erről Károly király egy korábbi pilótája, Graham Lauri mesélt.

Mindig négyesben utaztunk: Károly, Diana, Vilmos és Harry. Egészen addig, ameddig Vilmos 12 nem lett. Onnantól kezdve ő egy külön repülővel kellett jöjjön. Hárman maradtunk a 146-os gépen, ő pedig általában a 125-össel jött Northoltból

Az egyelőre azonban kérdéses, hogy innentől kezdve majd György lesz az, aki egyedül utazik, vagy Vilmos. A különlét ugyanis abban a felállásban is érvényes, ha Vilmos utazik önállóan, György pedig a testvéreivel és édesanyjával marad – írja a Mirror.

A protokollt a palota anno még egy esetleges légikatasztrófa miatt hozta létre. Ugyanis ha esetleg a trónörökös gépe lezuhanna, akkor a második számú trónvárományos még továbbra is élne, így a monarchia fennmaradna, stabil lenne. És habár az ilyen tragédiák manapság ritkák, II. Erzsébet nagybátyja, György, Kent hercege és az unokatestvére, Vilmos épp egy légishow-mutatvány közben vesztette életét 1972-ben. De férjének, Fülöp hercegnek a testvére, Cecile hercegnő is így hunyt el, miután 1937-ben lezuhant a repülőgépe.