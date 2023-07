Teljes sokk: György herceg még nem is tudja, hogy egy napon király lesz

Jövő szombaton lesz 10 éves Vilmos herceg és Katalin első gyereke, György, akinek az életét születése óta milliók követik. A kisfiú mindezzel azonban olyannyira nincs tisztában, hogy még csak azt sem tudja, hogy ő egy napon az Egyesült Királyság királya lesz – írja a The Sun.

Vilmos és Katalin mindhárom gyerekét szeretné a lehető leghétköznapibb módon nevelni, ezzel is biztosítva számukra a boldog gyermekkort. Így György, Sarolta és Lajos azt sem tudják, hogy a királyi család tagjai – a szülők annyit árultak el nekik, hogy Gan-Gan (II. Erzsébetet becézték így a dédunokái) és Pa (ez pedig III. Károly beceneve az unokái körében) nagyon fontos és népszerű emberek, akik nem mellesleg szeretik családi fotókkal körülvenni magukat, ezért kell gyakran fényképészek előtt pózolniuk.

György tehát arról sem tud, hogy ő a második a trónörökösi sorban, és hogy egy napon királlyá koronázzák – ehhez ugyanis azt is végig kellene venni a kisfiúval, hogy a koronáig csak úgy vezet az út, ha a nagyapja és az édesapja is meghal. Ezenkívül Vilmos a saját tapasztalatai miatt is az igazság jótékony elfedése mellett döntött: ő és Harry ugyanis már egészen pici koruk óta tudták, milyen szerep vár rájuk. Épp ezért Harry közölte a bátyjával, hogy „te egy napon király leszel, de én nem, szóval én azt csinálok, amit akarok!” Mivel Sarolta és Lajos is élénk gyerekek, az apjuk nem szeretné a három gyereket hasonló nyomás alá helyezni.