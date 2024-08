Jákob Zoli váratlan dolgot tett, ő maga sem számított erre – videó

Magyarország egyik leggazdagabb embere, Jákob Zoli már számtalanszor bebizonyította, hogy aranyból van a szíve, hiszen rengeteg rászoruló családnak segített az utóbbi években, ráadásul nagyon sok gyerek álmát rendszeresen valóra váltja azzal, hogy elképesztő ajándékokat ad nekik a kocsija csomagtartójából egy követésért cserébe.

Jákob Zoli

Jákob Zoltán most egy egészen meglepő helyen tűnt fel, ugyanis ő is ott volt a Corvinus gólyatáborában, ahol nem más volt a sztárvendég, mint DJ Regán Lili, aki óriási bulit csapott – sőt, még az üzletember is csatlakozott hozzá a DJ-pultban, és úgy tűnik, hogy ezzel a döntéssel még saját magát is meglepte.

DJ Regán Lilivel együtt toltuk a bulit a Corvinus gólyatáborában. Hirtelen ötlet volt, hogy én is megyek… felemelő érzés volt látni, hallani, érezni az ő világát💙

– írta Jákob Zoli.

A felvétel alapján a fiatalok nagyon örültek, hogy ott volt velük Jákob Zoltán, a jellegzetes kék hajjal rendelkező Regán Lili pedig akkora bulit csinált, amekkorát csak lehetett: