"Remegek, nem bírom" – Jákob Zoli is meglepődött, ritka az ilyen

Jákob Zoli rendszeresen rak ki a közösségi oldalára olyan videókat, amikkel könnyeket csal az emberek szemébe. Ez azért van, mert sokan meghatódnak azoknak a reakcióin, akiknek az üzletember elképesztő ajándékokat ad a kocsijának csomagtartójából, miután meggyőződött róla, hogy az adott illető követi őt Instagramon vagy TikTokon.

Jákob Zoli / Fotó: Szabolcs László

Most egy olyan esetről számolt be Jákob Zoltán, ami még őt is meglepte. Egy fiatal srác volt a szerencsés, aki választhatott egy ajándékot, de a híresség előbb megkérdezte tőle, hogy olyasmit szeretne, ami neki való, vagy inkább olyat, ami az édesapjának – a fiú hezitálás nélkül rávágta, hogy az apukájának szeretne valamit.

Jákob Zoli adott a srácnak egy autós kamerát, majd viszonozta a meglepetést, ugyanis az önzetlensége miatt azt mondta neki, hogy ő is választhat magának valamit a csomagtartóból – ő pedig egy PlayStation 5 konzolt kért, és láthatóan nagyon hálás volt, meg persze zavarban is.

Jaj, de remegek, nem bírom!

– mondta izgatottan a fiú, aki azért szerette volna az édesapjának az ajándékot, mert mindig mindent megkapott tőle és rengeteget tesz érte.

Apukádnak üzenem, hogy büszke lehet a fiára

– mondta Jákob Zoli.

Itt lehet megtekinteni a megható videót: