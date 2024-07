„Aki fizetésből és bérből él, az egy fél havi fizetését otthagyja” – a magyar milliárdos szerint nem olcsó mulatság a nyaralás

Jákob Zoltán arról beszélt a Mokka műsorában, hogy bár ő mindent megengedne lányainak, ők sokszor maguktól mondanak nemet a luxusra. Az üzletember azt is belátja, hogy azért sokszor olyan helyeken járnak, amit egy átlagember nem engedhet meg magának.

Jákob Zoltán már rengeteg külföldi országban járt (Fotó: Szabolcs László)

Családi nyaralás volt

Jákob Zoltán két lányával és idősebbik, 17 éves lányának párjával utazott Santorinire. Viccesen megjegyezte, hogy az ilyen családi nyaralások alkalmával nagyobbik lánya a főnök, az ő főnöke pedig a párja. Mesélt idősebbik lánya kapcsolatáról is. Kifejezetten kedveli a fiút, pedig még csak 2 hónapja tart a romantikus viszony.

„Jöttek udvarlók, volt egy csomószor, hogy szorongtam miatta, de most nem. Ez a srác egy intelligens fiú, meg szerény, és ez a kettő meg így pont jó.”

Nem gourmet éttermekbe jár

Nyaralások alkalmával jobban szereti a helyi éttermeket. Direkt nem gourmet éttermekben szeretett volna foglalni, mert azokat Magyarországon is talál. Elmondása szerint nincs is annál jobb, mint amikor frissen, a tengerből hozzák a vacsorát. Sőt, Santorininek van egy olyan sajátos előnye, hogy meghízni se lehet a vacsorák alkalmával. Ugyanis ha a völgybe foglal valaki asztalt, akkor a sok fel-le lépcsőzéssel le is mozogja a kalóriákat. Azonban azt ő is belátta, hogy rendkívül drága egy ilyen kiruccanás.

„Azért Santorini nem egy olcsó hely, ezt most már én is látom. Négyen megvacsorázunk, végigesszük a menüsort, stb .stb., és akkor elgondolkozom, hogy egy olyan ember, aki fizetésből és bérből él, az mondjuk egy fél havi fizetését otthagyja egy étteremben. Az extrém. Nem teheti meg, ez drága. De, aki megteheti, az próbálja ki. Aztán nem biztos, hogy sokkal boldogabb lesz tőle, de lesz egy jó élménye.”

Jákob Zoltán lányai mondanak nemet a luxusra

Az üzletember arról is beszélt, hogy hogy zajlik a költekezés a családi nyaralások alkalmával. Természetesen ilyenkor ő a tőkefedező. De elmondása szerint hatalmas szerencséje van a lányaival. Sem a nyaralások alkalmával, sem pedig a hétköznapokon nem használják ki, hogy édesapjuk Magyarország leggazdagabb emberei közé tartozik. Ez pedig édesanyjuknak köszönhető.

A lányaimmal az a szerencsém, hogy az anyukájuk nevelte jobban őket arra, hogy ők mondják, hogy nem. Tehát ha valami márkás dolgot akarok vetetni velük, azt mondják, hogy nem, mert az iskolában a többieknek sem olyan van, és nem akarnak ezzel kitűnni. Volt olyan, hogy megvettek volna valamit, és én azt mondtam, hogy oké, de hogy anya majd mit fog szólni

– válaszolta az üzletember arra a kérdésre, hogy előfordult-e már, hogy nemet mondott lányainak.