Hatalmas bejelentést tett Oláh Gergő

Öt gyermek édesapjának lenni nem lehet könnyű, de Oláh Gergő még így is igyekszik mindegyik gyerekével és feleségével is minőségi időt eltölteni. Mindemellett szerelmével az országot is járják, hogy a házasságuk mélypontjairól, és ennek megoldásáról osszák meg a tapasztalataikat a kíváncsi emberekkel. De emellett munkáját sem tette félre, sőt hamarosan a TV2 Sztárba Sztár All Star évadában újra megmutatja, mennyire jól tud mások "bőrében" énekelni.

Oláh Gergő feleségével és gyerekeivel is tölt külön időt (Fotó: Markovics Gábor)

Oláh Gergő fia is zenész lesz?

Minden édesapának nagy vágya, hogy gyermekeiből legalább egy, ugyanazt a hivatást válassza mint ő. Oláh Gergőnek ez úgy tűnik sikerült, mert a zene iránti szeretetét nagyobbik fia is megörökölte. Bár mindketten a színpadot választották, Denisz mégsem az éneklés felé fordult, hanem egy sokkal ütősebb hangszert, a dobot választotta játékszerként. Persze büszke édesapja igyekszik mindenben támogatni. Mint kiderült Gergő 24 órás Instagram-történetéből, Denisz a elkíséri édesapját koncertjeire.

Ez a menő pasi meg hamarosan mögöttem fog dobolni a koncerteken

– büszkélkedett el az édesapja, akik hamarosan együtt állnak majd a színpadon.

Jóban, rosszban kitartanak egymás mellett Oláh Gergőék

Gergő úgy véli sok pár hamar feladja a küzdelmet, ha válságba kerül a kapcsolatuk. Meggyőződése szerint kellő elszántság bármilyen házasság, kapcsolat megmenthető.

Gyors világunkban rengeteg a válás, családok mennek tönkre, évtizedes kapcsolatokat hagynak maguk mögött. Valahogy túl könnyen mondjuk ki: nem lehet megoldani a problémákat. Azonban én ebben nem hiszek. A saját példám is ezt mutatja. Nikivel mi is éltünk már meg komoly mélypontokat házasságunkban, ám tudatosan tereltük kapcsolatunkat új irányba

"– mesélte korábban az énekes a Ripostnak.