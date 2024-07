Beismerte Kiss Ramóna: Lékai Mátéval hetek óta külön váltak

Kevés sztárpár van Magyarországon, akik nagyobb harmóniában és szeretetben élnek együtt, mint Lékai Máté és Kiss Ramóna. A TV2 gyönyörű műsorvezetőke sikeres sportolót szeret, és bár Rami nagyon büszke kézilabdázó férjére, azért ennek megvannak a nehézségei is. Korábban a Mokkában Rami arról mesélt, hogy fiával mindenben Mátéhoz igazodnak, hiszen neki kevésbé rugalmas a szakmája. A magyar kézis fiúk kijutottak az Olimpiára, így már javában készülnek a mérkőzésekre. Máté ezért két hétre elutazott, eddig nem is láthatta őt a családja. Most, hogy hazajött egy kicsit Párizs előtt, Ramival kiugrottak a Hungaroringre, hogy együtt töltsenek egy fantasztikus napot.

Két hét után végre újra láthattam Mátét, és rögtön egy igazán vagány randival kezdtün. Sokszor jártam már a Hungaroringen, de ez a hétvége valami egészen elképesztő volt!

- írja Rami.

