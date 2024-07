Kiszivárgott III. Károly király titka, ezért volt őrülten féltékeny

Kamilla királyné július 17-én ünnepelte 77. születésnapját. Az egyik királyi szakértő ennek alkalmából feltárta a férjével, Károly királlyal való kapcsolatának jelentőségét, és megvizsgálta, hogyan nőtt népszerűsége az elmúlt években.

Támogatásra vágyik! (Fotó: AFP)

Jennie Bond úgy látja, hogy Kamilla az elmúlt hónapokban jobban belenőtt a szerepébe, mint azt bárki is remélhette volna. Egykor a királyi család egyik legkevésbé népszerű tagjaként tartották számon Károly királlyal való viszonya miatt, de 2005 óta egyre jobb színben tűnik fel.

Vonzereje részben annak tudható be, hogy elkötelezett a királyi család és az általuk támogatott ügyek mellett – írja a Mirror. Miután Károly az év elején bejelentette, hogy rákkal küzd, felesége azt is bizonyította, hogy a legnehezebb helyzetekben is megállja a helyét.

Erősen megnövekedett munkaterhelést és hatalmas felelősséget vállalt az elmúlt néhány hónapban

– vélekedett a szakember. Kamilla sikere a csendes, kiegyensúlyozott viselkedésének és a jótékonykodó természetének is köszönhető.

Azt hiszem, Károly egykor meglehetősen féltékeny volt Diana sikerére, de nem is lehetne büszkébb Kamillára, aki életének késői szakaszában, és az imádott közönség biztonsági hálója nélkül jutott erre a szerepre

– árulta el Jennie, hozzátéve, meglátása szerint a házaspár között lévő kötelék erősebb, mint valaha. Úgy látja, Kamilla azért is igyekszik ennyire, mert arra vágyik, hogy férje büszke legyen rá.