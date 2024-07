Ezért nem követi Erzsébet szokásait Kamilla királyné

II. Erzsébet királynőnek hosszú uralkodása alatt kialakultak a maga szokásai és szabályai, amiket minden eseményen követett. Jó néhány ezek közül az öltözködésre vonatkozik, ám Károly király felesége, Kamilla királyné előfordul, hogy figyelmen kívül hagy vagy egyesen szembemegy párral. Így történt ez most is a Trooping the Colour nevű eseményen, aminek okait egy testbeszéd- és viselkedésszakértő fejtette meg.