Békefi Viktória elszólta magát: ekkor jön a második baba!

Békefi Viktória élete nagy változáson esett át, ugyanis egy évvel ezelőtt született meg kislánya. Férje és egyben korábbi műsortársa, Feng Ya Ou támogatásának köszönhetően remekül van az anyuka. Az énekesnő bevallotta, nagyon szeretett várandós lenni.

Békefi Viktória eddig soha nem hallott történetet osztott meg a terhességről Fotó: Máté Krisztián

Abbamaradt a szülinapi buli

Nagyon szerettem várandósnak lenni. Szerencsém is volt, mert nem voltak fájdalmaim még úgy sem, hogy az utolsó hétben én még koncerteztem

– kezdte Békefi Viktória a Házmester nevezetű podcastben, ahol megosztott egy eddig soha nem hallott történetet a szülés napjáról.

„Amit kevesen tudnak, hogy a baba hatodikára volt kiírva, de az Istenért sem akart beindulni a szülés. Kilencedikén volt Ya Ou születésnapja, de mivel nem indult be a szülés szerveztem neki egy kis meglepetés felköszöntést, amire tortát is rendeltem. Már majdnem két nappal túlhordtam Lizát, de azt gondoltam, ez a kis szülinap még belefér. Nyolcadikán hajnalban végül elfolyt a magzatvíz, így a kórházba indulás előtt mondtam a férjemnek az ágyon ülve két fájás között, hogy szerveztem neki egy titkos partit, hogy tudjon róla, ha végül nem megy, akkor le tudja mondani a barátait” – jegyezte meg a szorgos színésznő, akinél már szóba is került a második gyermek.

Viki soha nem titkolta, hogy szeretnének még gyermeket, de most kiderült, nem is olyan sokára, alig egy év múlva.

Szeretnénk új dalokat és hát természetesen összecsiszolódni családként, aztán jövőre jöhet a második

– szögezte le Viki.

Békefi Viki minden szerepét visszakapta a szülés után Fotó: Archív

Békefi Viktória hamar visszatért a munkába

Az anyuka elég hamar visszaállt dolgozni, de bevallása alapján csak azt vállalja el, amihez van is igazán kedve. Tárt karokkal várták vissza a színházba szülés után:

„Megvártak engem, igen. Mindenki tárt karokkal várt szerencsére így szülés után, de hát ehhez nagyon sok minden kellett. Sok munka, lemondások, áldozatok” – jegyezte meg az énekesnő, majd hozzátette: