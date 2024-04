Újra ünnepel Békefi Viki és Feng Ya Ou! Mutatjuk a felvételeket

Békefi Viki a hétvégén ünnepelte a 31. születésnapját a kislánya, szerelme és közeli barátai társaságában. A sokak által nézett Sztárban Sztár leszek! első évadának győztese hatalmas utat járt be a tehetségkutató műsor óta. Rengeteg színdarabban kapott szerepet, több zenei videóklipet is megjelentetett egyedül és párjával, a szintúgy zenész Feng Ya Ou-val, sőt még a közös kislányuk, a kis Mei Liza is megszületett. Mondhatni az elmúlt időszak igazán zsúfolt volt az énekesnőnek. Most pedig úgy ünnepeltek, mint egy igazi nagy család.

Békefi Viki a 31. születésnapját ünnepelte - Fotó: Sulyok László / Hot Magazin

Jól érezték magukat

Családias hangulatban ünnepelt az énekesnő a barátai és szerettei társaságában. Két nagy torta is volt a szülinapi partin, amik ínycsiklandóan jól néztek ki. Zenész kollégák is részt vettek az ünnepségen, többek között a család jó barátja, Pribelszki Norbi, akinek még közös zenéje is van Viki párjával, amit a rádió folyamatosan játszik. Meghitt hangulatban tudtak együtt ünnepelni az Instagramra feltöltött videók alapján.

Az énekesnő szerelme most is kitett magáért - Fotó: Czerkl Gábor / Hot Magazin

Békefi Viki szerelmének sorai

Feng Ya Ou korábban is bizonyította már, hogy mindig kitesz magáért, amikor kedveskedni kell szerelmének és ez persze most sem alakult másképp. Olyan születésnapi üzenetet írt az újdonsült anyukának, ami bárki szívét megmelengette volna.

– Drága szerelmem, drága anya! Köszönjük, hogy vagy nekünk és kívánunk neked legalább annyi csodás pillanatot az életben, mint amennyit mi kapunk tőled! Ami azért nem kevés! Isten éltessen nekünk még nagyon sokáig – köszöntötte fel szerelmét Ya Ou, aki mindig kiemeli, hogy Viki nélkül az élete közel sem lenne ennyire teljes, mint most.