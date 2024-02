A TV2 sztárjai a Tisza-partján házasodnak össze

A 2023-as évet csupa jó hírrel indította Békefi Viki és Feng Ya Ou: elárulták, hogy első közös gyermeküket várják, majd arra is fény derült, hogy titokban, polgári szertartás keretein belül összeházasodtak. Azt azonban már tavaly is tudták, hogy miután megszületik a gyermekük, szeretnének egy igazi menyegzőt, hogy a szeretteik körében is kimondják egymásnak a boldogító igent, majd egy hatalmas lagzin megünnepeljék a szerelmüket.

Békefi Viki és Feng Ya Ou nyár végén szeretnék megtartani a lagzijukat. (Fotó: Sulyok László / hot!)

Kislányuk, Mei Liza tavaly júniusban látta meg a napvilágot, a szerelmesek pedig tavaly év végén neki láttak az esküvőjük szervezésének.

„Szerencsére van egy szuper esküvőszervezőnk, ő intéz mindent, mi pedig csak egyeztetünk vele, illetve kutatjuk a különböző helyszíneket és lehetőségeket.”

Mindenképpen vízparti helyszínt szerettünk volna, és találtunk egy nagyon szép helyszínt: a Tisza partján lesz majd a nyár vége felé

— kezdte lapunknak Viki, majd elárulta, hogy a férjével, Ya Ou-val mennyire sikerül egyetérteniük a különböző esküvőt érintő kérdésekben:

„Szerencsére ez nálunk úgy működik, hogy én mutatok valamit, és rögtön azt mondja, hogy az jó lesz!”

Sokkal lelkesebb, mint ahogyan azt én előre gondoltam. Most virágost, dekorost és ceremóniamestert keresünk.

Békefi Viki egyedi menyasszonyi ruhát terveztetett

A menyasszonyoknak az egyik legfontosabb kérdés azonban maga a menyasszonyi ruha.

„Kislány korom óta színházban játszom, ezáltal nagyjából minden hétvégén különböző báli és estélyi ruhák voltak rajtam. Ezért kifejezetten nem álmodoztam akkoriban arról, milyen lesz az esküvőm.

Attól tartottam egy kicsit, hogy mitől lesz majd különleges az esküvői ruhám.

Azonban gyorsan elmúlt ez a félelmem, mert Kitti Sabo, ruhatervezőm olyan terveket küldött, amiktől csak ámultam és bámultam! Így már biztosan nem fogom magamat hétköznapinak érezni!” — mondta lelkesen.