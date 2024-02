„Mei Liza harcos, igazi küzdő” – Kiderült végre, milyen is igazából Feng Ya Ou és Békefi Viki kislánya

Tündéri babavilág veszi körül a TV2 Sztárban Sztár leszek! felfedezettjei alkotta házaspárt. Mei Liza, minden egyes napjukat bearanyozza, az otthonukat pedig megszállta a békés harmónia. Békefi Viki és Feng Ya Ou szerencsésnek érzi magát, ugyanis a pár kislánya annyira nyugodt, hogy megszülethetett a döntés: itt az ideje az első családi utazásnak.

Feng Ya Ou és Békefi Viki nem csupán szülő, szerelmes házaspár is (Fotó: Sulyok László / hot! Magazin)

„Pont az alvásidejében utaztunk egy vidéki wellness-szállodába, ezért teljes nyugalomban végigaludta a kétórás utat” – kezdte Viki a hot! magazinnak. Majd így folytatta: „Bárhova, akár fellépésekre is elvisszük gond nélkül. Szépen fejlődik; van az a nagykönyv, amiben megírták, hogy bizonyos hetekben és hónapokban mit kellene megtanulnia. Na, ő szépen kivárja, amíg betölti ezeket a heteket vagy hónapokat, és pontosan akkor kezdi megtanulni. Most kezd például kúszni.”

Feng Ya Ou aggódósabb a nejénél

Mei Liza hét és fél hónapos, tehát abba a korba ért, amikor már bújnak elő az első fogacskái. Emiatt néha vannak nehéz éjszakái, de összességében jól bírja a strapát.

„Pocakfájós korában is voltak vészesebb időszakai, de úgy látom, hogy harcos, igazi küzdő!

Mielőtt megszületett, azt hittem, hogy halál nyugodt apa leszek, és inkább Viki lesz a pör­gő­sebb. Most viszont úgy látom, Viki inkább nyugodtabb, én meg néha kicsit többet aggódom.

Persze mindig megnyugszom, hiszen természetes, hogy nyűgös, ha nő a foga” – mesélte Ya Ou, akinek az a célja, hogy kiegyensúlyozott légkörben nőjön fel a gyermeke.

Teljes az összhang a gyereknevelés terén (Fotó: Sulyok László / Hot Magazin)

Sok kisbabánál gondot okoz a hozzátáplálás, ám az énekes házaspár kislányának kiváló az étvágya, és a gyümölcsök a kedvencei.

„Alapvetően még anyatejet szopizik, de féléves korában elkezdtük a hozzátáplálást. Naponta kétszer kap valamilyen gyümölcsöt, zöldséget, de már egy kis husit is adunk neki. Igyekszünk változatosan és egészségesen táplálni. Nemcsak jó evő, de nagyon kíváncsi is, minden érdekli; azért az ételért is nyúl, amit mi eszünk. A kedvencei viszont egyértelműen a gyümölcsök” – árulta el Viki.

Az élet ad ihletet Az énekes házaspár több közös dalát is megihlette már a kisbabájuk, és úgy tervezik, hogy a későbbiekben is dalban szeretnék megfogalmazni, mit élnek át szülőként. „Még nagyon a babakorszakban vagyunk, ezt most igazán élvezzük, de már gondolkodtunk azon, hogy ezeket a csodálatos pillanatokat meg szeretnénk fogalmazni valamilyen dalban. Ez viszont egyelőre még várat magára” – árulta el Ya Ou.