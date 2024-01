Békefi Viki bevallotta: „mindenképpen szeretnénk kistesót Lizinek”

Békefi Viki élete egyik legkülönlegesebb szakaszába lépett több mint fél éve, ugyanis ekkor született meg párjával, Feng Ya Ou-val az első közös gyermekük, a kis Mei Liza. Az anyuka sokat dolgozik, de mellette még gyermeknevelésből is jelesre vizsgázik. Hiába nincs sok ideje, Instagram-oldalán mégis rengeteg rajongója kíváncsi az életére, amiből egy kicsit kevesebbet láthatunk, de az énekesnő most több kérdésre is válaszolt. Elárulta például, hogy nemcsak jó napokból áll egy baba nevelése, de a boldogság, amit magával hoz, az felülír minden nehezebb napot.

Békefi Viki szerint vannak nehezebb napok, de minden perc megéri (Fotó: Szabolcs László)

„Igazából mindent szeretek az anyaságban a nehézségeivel együtt. Azért lássuk be, vannak nehezebb napok, nehezebb esték, de mindig előre tekintünk, és csak azt tartjuk szem előtt, ami a kislányunknak a legjobb. Amit a legjobban szeretek az az, hogy ez a kicsi ember, kisbaba olyan hatalmas boldogságot tud okozni akár egy apró dologgal, ami leírhatatlan, és látjuk, ahogy fejlődik, ahogy nyílik ki neki a világ” – kezdte rajongói kérdéseire a Sztárban sztár leszek! első évadának győztese, aki hét hónappal ezelőtt vállalt gyermeket párjával, akit a TV2 tehetségkutató műsorában még csak versenytársnak tudhatott.

Szeretnének egy kistesót Lizának (Fotó: Sulyok László)

Szeretne még egy csöppséget a közeljövőben

Viki bevallotta, szeretne még egy gyermeket. Még kell nekik egy kis idő, de nem szeretnének nagy korkülönbséget a leendő kistesó és Liza között, hogy tudjanak együtt játszani.

„Mindenképpen szeretnénk kistesót Lizinek. Most azért várunk még egy kicsit, de csak annyit, hogy ne legyen köztük nagy korkülönbség” – jegyezte meg az anyuka, aki bevallotta, mindig is fiatalon szeretett volna gyermeket vállalni, pontosabban a 30. életévét tűzte ki, ami végül így is alakult.

Az volt a legfontosabb, hogy legyen egy olyan társ mellettem, akivel ezt nyugodt szívvel bevállalom

– mondta Viki, aki Feng Ya Ou személyében találta meg a számára tökéletes társat.