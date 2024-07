Ennél cukibbat ma nem látsz: együtt gyakorol Feng Ya Ou és kislánya

Békefi Viki és Feng Ya Ou még a Sztárban sztár leszek! első évadában ismerkedtek meg. A kapcsolatuk azóta is kiegyensúlyozott, így nem csoda, hogy ma már házastársak és szülők is. Tavaly jött világra első gyermekük, Mei Liza, aki már az első születésnapját is megünnepelte.

Békefi Viki és Feng Ya Ou kapcsolata nagyon kiegyensúlyozott (Fotó: Sulyok László / Hot Magazin)

Már most érdeklődik a zene iránt a kis Mei Liza

Természetesen a pár igyekszik a lehető legtöbb időt együtt tölteni kislányukkal, így gyakran viszik magukkal a munkahelyükre is, legyen az a stúdió, vagy a színház. Nemrég Viki egy hasonló pillanatot osztott meg az Instagram oldalán. Ya Ou éppen a gitárján gyakorolt, aki mellett ott volt a lánya is, és éppen a hangfallal ismerkedik. Nem is meglepő, hiszen mindkét szülője igen muzikális, így valószínű gyermekük is örökölte azt a zeneiséget, amivel szülei is rendelkeznek.

Kislányuk születésével csak erősödött Feng Ya Ou kapcsolata

A szerelmespár kislányukkal kiegészülve tökéletes harmóniában él. Úgy érzik, teljesen más emberek lettek gyermekük érkezésével.

A kettőnk közötti kapcsolat erősebb lett. Előnyünkre változtunk, mindkettőnkből a lehető legjobbat hozza ki ez a szerep. Minden napunk minden pillanatát bearanyozza. Azt ugyan mondták, hogy milyen nehéz lesz, ezzel-azzal meggyűlik a bajunk, de hogy mennyi boldogságot hoz az ember életébe, a hétköznapokba, és azt hogyan dolgozd föl, arra senki nem készített fel bennünket. Egy csoda! Nagyon hálásak vagyunk, ráadásul a kislányunk is nagy harmóniában, békében nevelkedik, minden napot imádunk vele

– mondta a büszke édesapa a Mokkában korábban.