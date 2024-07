Ennél cukibbat ma már nem látsz! Így élvezi a tengert Békefi Vikiék kislánya

A Sztárban sztár leszek! műsorából megismert két énekes kapcsolata nagyon kiegyensúlyozott, pont, mint a kislányuk. Békefi Vikiék így teljesen nyugodtan indult el az egyéves Mei Lizával most először külföldre. A decemberben titkos esküvőn összeházasodott pár nem izgulta agyon az utazást, és gyönyörű helyeken jártak a mindig nyugodt gyerkőccel.

Békefi Vikiék először jár külföldön kislányukkal Fotó: Instagram

Imádja a vizet Békefi Vikiék kislánya

Amikor a TV2 műsorában összejött a két versenyző, sokan kételkedtek a szerelmük tartósságában. Pedig Békefi Vikiék akkor is, azóta is nagyon szeretik egymást. Gyorsan lépték is a szinteket, összeköltöztek, az énekes-színésznő várandós lett, majd tavaly decemberben a legnagyobb titokban, az anyakönyvvezető jelenlétében örök hűséget is fogadtak egymásnak. Majd megszületett a kis Mei Liza, akiért nem csak a szülők, rokonok, barátok vannak oda, de a rajongóik is. Békefi Viki és Feng Yaou gyakran enged bepillantást életükbe a közösségi oldalaikon, ahol Mei Lizáról is szoktak posztolni. Most is így tettek, amikor hármasban először utaztak külföldre, egész pontosan Olaszországba.

Nagyon vártuk már ezt az utazást. Elég sok tennivaló gyűlt össze, így még édesebb a pihenés, ami egyben a kisbabánk első külföldi kiruccanása is. Az emberek kedvesek, a tenger nem nagyon hideg, az időnk pedig tökéletes. Köszönjük Olaszország!

- írták lapozós Instagram posztjukban Békefi Vikiék.

A rajongók rögtön beindultak, a kis Mei Liza felrobbantotta a cukiságbombát:

„Azt a huncut mindenit!”

„Megzabálom Lizi babát”

„Az a huncut tekintetű gyönyörű gyermek”

„Jaj, legcukibbak”

„Csodálatosak lettek a fotók! Nagyon cuki Lizi. Legcsodàlatosabb család vagytok!”

„Olyan csodálatosak vagytok! Árad belőletek a szeretet egymás és a világ felé is! Jó ezt látni!”

„Csodaszèp Lizi baba!”