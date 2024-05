Éjféli töltött káposzta és kínai menyecskeruha – Exkluzív részletek Békefi Viki és Feng Ya Ou esküvőjéről

Abszolút a modern irányba indultunk el, tekintve, hogy mi is ezt a lendületesebb, fiatalosabb irányt képviseljük, és a baráti körünk is így érezné jól magát szerintem. Úgy érzem, sikerült is ebben megtalálni az elvárásainkat, de azért a dizájnban, illetve magában a lakodalmi részben klasszikus, hagyományos elemeket is megtartottunk. Például éjféli töltött káposzta is lesz, mert ez is olyan dolog, amit mi is imádtunk más esküvőkön. A modern része pedig, hogy például vőfély helyett ceremóniamesterünk van, aki egy nagyon kedves ismerősünk egyébként, ahogy a csapatból még jó néhányan. Nem visszük túlzásba a kínai elemeket sem, de nem hagyjuk ki ezt a vonalat teljesen. Például Vikinek a menyecskeruhájában lesznek olyan motívumok, amik picit vegyítik a két kultúrát. Illetve ami még elképzelhető, hogy a menüben lehet majd valamilyen távol-keleti ételt is választani