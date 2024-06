Vége a várakozásnak: kiderült, kik lesznek a Megasztár zsűritagjai – videó

Vannak ezek az általános tehetségkutatós pályaindulások, ám számomra ez másképp alakult. Egy-kettőbe anno mi is elnéztünk, és valahogy mindig fuccsba ment a terv az előválogatóknál. Sőt, egyedül is indultam, de ezek nem bontakoztak ki, de én is végig követtem, hogy ilyen óriási karrierek lehetnek, mint Caramelé és Magdié. Ehhez képest én egy másik vonalról kezdtem és magunk kezdtük el gyártani a zenéket. A Megasztárban ugyanezt el lehet élni felgyorsítva, mert rögtön itt az országos figyelem. Az a célunk, hogy olyan embereket találjunk, akik fenn is tudnak maradni és akinek tényleg megváltozhat az életük. Tisztán emlékszem, amikor Kökény Attilával, meg Tolvai Renivel nézőként fotózkodok és el se hittük, hogy anyukám valamilyen kapcsolat révén tudott jegyet szerezni. Szóval tulajdonképp elmondhatjuk, hogy nézőből zsűritag lettem.