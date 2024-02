Caramel: „Nem kötelező mindenkinek szeretnie az Azahriah-t”

Molnár Ferenc Caramel 2004-ben, a Megasztár 2. szériájának köszönhetően lett ismert. Miután megnyerte a műsort, folyamatosan hozta a hatalmas slágereket, jelenleg is az ország egyik legnagyobb előadója, akire felnéz a szakma – most pedig egy interjú keretein belül megosztotta a véleményét a jelenlegi legnagyobb sztárról, Azahriah-ról.

Caramel elmondta, mit gondol Azahriah-ról / Fotó: Mirkó István

Caramel elmondta, hogy Azahriah alapvetően nem az ő világa, de vannak olyan dalai, amik még neki is tetszenek. Viszont lehet a fiatal előadót szeretni, nem szeretni, az tény, hogy elképesztő teljesítmény, hogy háromszor is telt házas koncertet ad az Arénában – ez is tökéletesen igazolja Azahriah jelenlegi népszerűségét.

Nem kötelező mindenkinek szeretnie az Azahriah-t

– mondta Caramel.

Úgy tűnik, hogy Molnár Ferenc Caramel attól függetlenül, hogy nincs annyira oda Azahriah zenéjéért, elismeri, amit eddig sikerült elérnie, és ezért tiszteli is őt bizonyos szinten. Ezek alapján egyáltalán nincs az aranytorkú megasztárosban irigység, hiszen örül neki, ha egy újabb generáció is „kitermeli” a maga tehetségeit.

Itt lehet megtekinteni a Caramellel készített interjút: