Nem hiszed el, melyik gyönyörű modellel kapták le Marics Petit

Szó se róla, Marics Petinek mindig is nagyon jó ízlése volt. Már eddig is szebbnél-szebb nők voltak a partnerei. Ki ne emlékezne viharos szerelmére és szakítására Tóth Andival, aki azóta is az egyetlen felvállalt barátnője volt?! Az énekesnő után a gyönyörű színésznővel, Kovács Gyopárral hozták össze, de sem a ValMar sztárja, sem a gyönyörű nő nem vallotta be soha, mi van köztük.

Gyönyörű modellel pózol Marics Peti Fotó: Instagram

Gyönyörű modell mellett tűnt fel Marics Peti

A ValMar duó vadonatúj dalához készített videóklipet az elmúlt napokban. Ahogy azt már tőlük megszokhattuk, most is nagyon profi stábbal dolgoztak, nem csak a technikai szakemberekre gondolunk, hanem a statisztákra, szereplőkre. Az új, nagyon vidám, pörgős dalukhoz egy budai luxusvillában és a hozzá tartozó medencében forgattak. És ahogy ehhez a helyszínhez illik, nem hiányozhatott a pezsgő és a szebbnél-szebb lányok sem. Például Kafi Rea Milla, akit az Ázsia Expressz tavalyi évadában ismerhettek meg a televíziónézők. A gyönyörű, szomáliai származású modell osztott meg néhány képet Instagram-sztoriban, ahogy Marics Petivel és Valkusz Milánnal együtt pózolnak. Az biztos, a ValMar fiúkkal jól ismerik egymást, már csak azért is, hiszen Kafi annak a Kecskés Enikőnek a barátnője, aki Maricsék jó barátjával, T. Danny-vel járt…

Na de mindegy is, az biztos, hogy a modell most is nagyon alázatosan állt hozzá a munkához, ahogy mindig is teszi, teljesen mindegy, hogy fotózásról, divatbemutatóról, vagy klipforgatásról is van szó. Korábban elmondta, hogy ez azért van, mert édesapja születése óta semmibe nézte, mert nem fiúnak született, emiatt állandóan megfelelési kényszere van.