Szoboszlai babérjaira törhet Majka kisfia? Nagyon ügyesen bánik a labdával - Videó!

Javában zajlik a Labdarúgó Európa Bajnokság, amelyen jelenleg a magyar csapat is lázasan készül a szerda esti megmérettetésre, amely során a házigazda németekkel néznek farkasszemet, akik még a végső győzelemre is esélyesek. Ám miközben a fiaink Németországban izzadnak a napon, addig Majka és idősebb gyermeke Marián a tengerparton ragadtak focilabdát, hogy egy kicsit tengózgassanak a homokos pályán. A 12 éves fiú azonban nem kis meglepetésre lenyomta az édesapját is a játékban, ugyanis jobb- és ballábbal is ügyesebb volt, mint Majka. A közös játékukról a büszke édesapa még egy videót is posztolt az Instagram-oldalán, amelyet itt tudtok megtekinteni:

Marián jelenleg az Újpest akadémiáján pallérozódik, úgyhogy előfordulhat, hogy a jövőben már a televízióban is láthatjuk labdazsonglőrködni a tinédzsert. Az MLSZ-adatbankját böngészve érdekes adatra lehetünk figyelmesek, ugyanis a 12 éves fiatalember már feljátszik a nála idősebb korcsoportokba is, és ebben az idényben 19 meccsen 10 gólt is rúgott az ellenfelek kapujába, úgyhogy egy hivatalosan is tehetségesnek látszó fiúról van szó.