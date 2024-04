Majka őrületes videót osztott meg a fiáról, majd kicsattan a büszkeségtől a rapper

Majka és a gyönyörű felesége, Majoros Hajni két gyermek büszke szülei. Rendszeresen mennek együtt nyaralni, illetve időnként a közösségi oldalaikon is megosztanak különböző tartalmakat a fiaikról. A rapper most is így tett, ráadásul egy igazán különleges felvétellel lepte meg a hatalmas követőtáborát Instagramon.

Majoros Hajni és Majka / Fotó: Metropol

Majka megmutatta, hogy a szülinapos kisfia, Olivér mekkora bombagólt lőtt a focimeccsén.

A híresség büszke lehet a kisebbik gyermekére, hiszen Olivér valóban nagyon ügyes, remekül mozog a pályán és a videó alapján a labdaérzéke is szuper. A kommentelők is teljesen odavannak érte, rengetegen gratuláltak a kölyöknek – sőt, olyan ember is akadt, aki szerint Majka fiának hatalmas jövője van a fociban, és ő lehet a következő Szoboszlai Dominik.

Akit érdekel, az itt megnézheti Majka fiának hatalmas gólját, amivel joggal büszkélkedik a sztár, hiszen valóban jó nézni, ahogy ilyen remekül teljesít a pályán Olivér: