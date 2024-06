„Büszke vagyok arra, hogy még vagy, hogy kitartasz” – Rúzsa Magdi megható sorokkal üzent a határon túli magyaroknak

Belőled nőttem én is, így a gyerekeimnek is beszélek rólad, hogy majd mindig tudják, hogyan dobban jól a szív. A kitartásod nélkül még többet veszített volna ez a nemzet. Isten éltessen és tartson meg minden határon túli magyart, és Isten éltesse az anyaországiakat is. Egyek vagyunk.

Magdi