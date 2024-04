„Szakembertől kértem segítséget” – Rúzsa Magdi szívszorító vallomást tett, a hármas ikreiről van szó

Rúzsa Magdi közel három évvel ezelőtt elképesztő örömhírrel rukkolt elő: gyermekáldásról vallott, ráadásul nem is egy bébiről számolt be, hanem arról, hogy hármasikreket hord a szíve alatt. Bár néha megoszt néhány bensőséges fotót a kicsikről, most sosem hallott történetet mesélt az első két évről.

Rúzsa Magdi sosem hallott részleteket mesélt hármasikrei első időszakáról (Fotó: Youtube)

Rúzsa Magdi szakember segítségét kérte

Rúzsa Magdi hármasikrei februárban lettek kétévesek, a család pedig szépen veszik az akadályokat, de nem tagadják, embert próbáló időszakon vannak túl. A vajdasági énekesnő most sosem hallott részletességgel mesélt az első időszakról. Az egyik legkardinálisabb kérdés: az altatás.

„Nagyon kemény időszak volt a mi életünkben. Az egyetlen téma, amiben segítséget kértem szakembertől, az az altatás volt" – árulta el Magdi, dr. Sipos Lilla pszichológussal beszélgetve.

Rúzsa Magdi gyermekei altatásával kapcsolatos tapasztalatait osztott meg Dr. Sipos Lilla pszichológussal (Fotó: Youtube)

Rúzsa Magdi: „Mi az elején egy hibát elkövettünk"

„A legelején, amikor megérkezett a három kismanó, eldöntöttem, hogy megpróbálom őket rendszerben tartani, mert különben eluralkodik a káosz. Az alvás kaotikus volt. Mi az elején egy hibát elkövettünk, hosszú idő volt, mire erre rájöttünk. Rettegtem az „altasd magad” módszertől, mi kézben altattuk a gyerekeket"

Viszont három gyerek van, három személyre volt szükség, amiről ma azt gondolom, nem volt jó.

„Másfél évesek voltak, amikor rádöbbentünk, hogy ikreknél, hármasikreknél az „altasd magad” módszer beválik. Négy nap volt nehéz, de onnantól kezdve aludtak, mert egymást utánozták, és mert nem voltak egyedül. A mi gyerekeink hárman egy szobában alszanak, külön kiságyakban. Hogy elengedjem a kézben altatást, és ne legyek ott velük, az nekem pszichés gondot okozott” – idézte fel Magdi, aki elárulta: tízpercenként ment be a síró gyerekekhez, megnyugtatni, visszafektetni őket, a picik pedig hamar megértették, mit is várnak tőlük szüleik, azaz hogy egyedül tudjanak elaludni.

Lujzi nagyon kis ügyes volt akkor is, ő lefeküdt aludni, a fiúk meg nézték egy darabig, azt rájöttek, hogy ha ő alszik, ők is alhatnak

Magdi sokat vívódott, mielőtt lemondott az ölben ringatva altatásról, de végül örül, hogy meglépték. Sőt bánja, hogy nem korábban próbálkoztak a módszerrel Lujza, Keve és Zalán hármasánál.

– Nem alakult volna ki nálunk ez a borzalmas zombi állapot, már megőrültünk a nem-alvástól, két órákat aludtunk. Folyamatosan megébredtek, fogzás volt, egymást is megébresztették, nem tudtak visszaaludni, ezért mi is állandóan ébren voltunk. Ez a helyzet azért arra jó volt, hogy másfél évig folyton ölelve voltak, és úgy aludtak el. Mondjuk mi rámentünk – nevetett a csinos énekenő a műsorban.