"Mi éltünk és élünk, de nagyon. Nálunk tényleg zajlik az élet" - különleges évfordulóról posztolt Rúzsa Magdi

Különleges évfordulót ünnepel Rúzsa Magdi. 13 éve házasodtak össze férjével, azóta pedig sok víz lefolyt a Dunán, az énekesnő rengeteg gyönyörű emlékkel gazdagodott. Erről Instagram oldalán is megemlékezett pár képet is mellékelve. A lapozható bejegyzésben láthatóak az esküvőjük napján a férjével és persze a szemük fényei is, Magdi hármasikrei.

13 év! Történt egy s más. Mi éltünk és élünk, de nagyon. Nálunk tényleg zajlik az élet.

- írta a bejegyzéshez Rúzsa Magdi, a kommentszekciót pedig elözönlötték a gratulációk és a kedves üzenetek.

Fontos állomások

Rúzsa Magdi húszéves volt, amikor gondolt egyet, és nekivágott a nagyvilágnak, és jelentkezett a Megasztár harmadik évadába. Ennek már nagyjából 17 éve, az énekesnő élete azóta fenekestül felfordult, sikerült az álma, azóta pedig gyakorlatilag lerobbanthatatlan a színpadról.

Az énekesnő ünnepelt sztár lett, de mai napig próbál az az ember maradni, akire büszke lehet családja. Idővel az álmodozó lányból díva és háromgyermekes édesanya lett, ikrei, Lujza, Keve és Zalán nemrég lettek kétévesek.