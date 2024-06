Így néz ki most az Omega legendájának sírja, Sebestyén Balázs olyat tett, amit még soha

Bikiniben mutatta meg gömbölyödő pocakját a topmodell

( Fotó: Instagram)

Sebestyén Balázs olyat tett, amire még nem volt példa a Balázsék történetében

Igencsak emlékezetesen indult hétfő reggel a Rádió 1 sikerműsora, a Balázsék, ugyanis az egyik műsorvezető nem jelent meg az élő adás kezdetéig, amire eddig még nem nagyon volt példa. Ez az illető pedig nem más volt, mint maga Sebestyén Balázs, így két műsorvezető társa, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri ragadta magához a szót. Ahogy az tőlük várható volt, próbálták elpoénkodni a dolgot mások mellett azzal, hogy Balázst elrabolták az ufók, azért nincs most ott velük, azonban gyorsan kiderült az igazság is. Rákóczi Feri szerint ugyanis a választás, és a választási műsorok tehetnek arról, hogy kollégája nem tudott időben felkelni és megjelenni a felvételen. „Választás volt, választásiműsor-nézés, választási műsor nézésével való együtt ivás, és ilyenek, úgyhogy ezért kicsit megcsúsztunk, de itt vagyunk” – mondta viccesen, majd hozzátette: Sebestyén Balázs – az emlékei szerint – nem fogyasztott alkoholt, mert mostanában nem szokása. Nem sokkal később pedig már azt a hírt kapták a műsorvezetőről, hogy úton van a stúdióba, és hamarosan csatlakozik is hozzájuk. „Bocsássatok meg nekünk, vannak ilyen reggelek, még Sebestyén Balázs is elaludhat” – mondta Rákóczi Feri, majd Balázs valamivel reggel 7 után már valóban becsatlakozott a műsorba.

Sebestyén Balázs nem jelent meg reggel a műsor megkezdésekor (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra: Laci eldöntötte, leleplezi az óriási átverést

A Házasság első látásra című reality egyik legizgalmasabb férfija, Laci elképesztő változást ért el feleségénél, Hildánál. A nőt zavarta a férfi figyelemre méltó szakálla, az, hogy nem Budapesten, hanem Kecskeméten él, ráadásul szívesen vállalna gyermeket – az ifjú feleséggel ellentétben, aki még élni, bulizni akar! A pár kapcsolata hihetetlen fejlődésen ment keresztül, Laci nagyon komolyan vette, hogy lebontsa a feleségében lévő gátakat. Végül, ha nem is házaspárként, de egy közös jövőnek esélyt adva búcsúztak a hathetes kísérlettől. Laci azóta elárulta, új párra talált, most pedig eldöntötte, leleplezi az óriási átverést. Mellbevágó bejelentést tett. A reality szereplői a sikerműsor révén óriási népszerűségre tettek szert, ezt pedig – úgy tűnik – a csalók is megpróbálják kihasználni. A rivaldafénytől feltehetően tudatosan távol maradó Laci máris célkeresztbe került. Bár a küzdősportoktató két valódi profillal is rendelkezik a TikTokon, az egyiket kifejezetten a műsor miatt hozta létre (www.tiktok.com/@hazassag1latasralaci), a másik pedig a már korábban is létező felülete (www.tiktok.com/@userrp823a92lq). Itt tette közzé az alábbi felhívást: „Ez egy kamuprofil! Nem én vagyok! Kérem, hogy jelentsétek!” – írta ki a TikTok-oldalára Laci, bemásolva a csaló oldalát, akinek az azonosítója majdnem az utolsó karakterig megegyezik Laciéval! Csakhogy a csaló megfejelte azt egy 1-essel, s már 1000-nél is több követőt vert át!