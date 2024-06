Axente Vanessza elárulta, melyik országban neveli majd kislányát: „Nagyon fontos nekünk, hogy…”

Axente Vanessza az egyik legismertebb világhírű magyar topmodell. A 28 éves, Zala vármegyei szépség nemrég bejelentette, első gyermekével várandós. Idáig nem árult el semmi mást, csupán, hogy kislánya lesz ausztrál férjétől, most azonban arcpirítóan őszintén vallott várandóssága részleteiről.

Axente Vanessza nemrég a Next Top Model Hungary szigorú zsűrijeként szerepelt a TV2-n. Most a munkát kissé háttérbe szorítja, hiszen első gyermekével várandós (Fotó: TV2)

Axente Vanessza: „Most kezdtük a 30. hetet”

A Next Top Model Hungary szigorú zsűritagja mindig is védte a magánéletét, ám a várandósság sok mindent felülír: talán csak a hormonok teszik, de most Instagram-oldalán, kérdezz-felelekre válaszolva büszkén mesélt a terhességéről és arról is, hogy milyen jövőt szán a csöppségnek.

„Most kezdtük a 30. hetet” – újságolta el a 185 centiméter magas szőkeség. „A baba születése után is sok időt tervezünk Magyarországon tölteni, hiszen itt van a családom, a vállalkozásom, az Essaworld, amivel ugyanannyi időt szeretnék tölteni és foglalkozni, mint most. Nagyon fontos nekünk, hogy a kislányunk beszélje a nyelvet is. A kétlaki életet tervezzük” – szögezte le Vanessza.

„A várandóssággal idáig szerencsém volt, az első trimeszterben voltak nekem is azért rosszulléteim, de szerencsére csak rosszul éreztem magam, ennél több nem történt. Nem korlátozott a munkában, az utazásban, sőt rengeteget tudtam dolgozni. A második trimeszter jól telt, lendületesen, bár volt egy-két hét, amikor meg sem tudtam mozdulni, semmihez sem volt energiám. Most vagyok a harmadik trimeszter elején. Most már érzem, hogy kezd fogyni az erőm és az energiám, hamarabb elfáradok, ha edzek vagy lépcsőn kell felmennem. Az étvágyam nagyon megnőtt. De tényleg szerencsésnek mondhatom magam” – summázta a népszerű topmodell.

Bikiniben mutatta meg gömbölyödő pocakját a topmodell (Fotó: Instagram)

Axente Vanessza: „Nem tudom, mi lesz majd a szülés után”

„Ami viszont elkezdődött… Azt én aranyhal-memóriának hívom, tényleg elfelejtek egy csomó mindent. Van, hogy elindulok a konyhába valamiért, és félúton elfelejtem, hogy mit akartam. Úgyhogy listákat írok a telefonomba. A telefonom most tényleg mindig nálam van, mert három másodperc alatt elfelejtek dolgokat. Úgyhogy nem tudom mi lesz majd a szülés után” – nevetett a csinos kismama.